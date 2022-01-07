Парламент Таджикистана одобрил участие миротворцев в миссии ОДКБ в Казахстане

Душанбе, 7 января. Депутаты нижней и верхней палат парламента Таджикистана одобрили участие миротворцев в совместной с силами ОДКБ операции в Казахстане.

Миротворческий батальон в составе 200 человек готов направиться в Казахстан для оказания помощи. Переброску военнослужащих проведут поэтапно.

«На совместном заседании был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан», — указано в сообщении парламента.

За помощью к странам ОДКБ Казахстан обратился 5 января на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков. Уже 6 января в республику прибыл первый рейс с российскими миротворцами.

Ранее к миротворческой миссии ОДКБ решила присоединиться Киргизия. Инициативу рассмотрели в парламенте, депутаты одобрили отправку 150 миротворцев в Казахстан.