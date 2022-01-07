Президент Казахстана Токаев намерен предложить план реформ

Нур-Султан, 7 января. Казахстан сумеет стать сильным государством на мировой карте. С таким заявлением на фоне беспорядков выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Во время обращения к нации глава государства пообещал предложить план реформ для развития страны.

«Абсолютно уверен в том, что наша священная родина — Казахстан — станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан. Для достижения этих целей я предложу план реформ и конкретные меры по их реализации», — заявил Токаев.

Президент Токаев ранее поблагодарил своего коллегу из РФ Владимира Путина за помощь при беспорядках в Казахстане. Глава государства высоко оценил решение ОДКБ по отправке миротворческих сил в республику.