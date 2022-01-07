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Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии

Политика
Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии
wikipedia.org  /  U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain

Вашингтон, 7 января. Американская демократия находится на краю пропасти, и если ничего не поменять, то она упадет, заявил бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер в статье для The New York Times.

По словам политика, американское общество должно было быть шокированным после «штурма» Капитолия, который состоялся год назад, однако ничего подобного не произошло. Картер также упрекнул республиканцев в том, что они одобряют применение силовых методов во внутренней политике, отрицая демократические ценности США.

«Чтобы американская демократия выжила, мы должны потребовать от наших лидеров и политических кандидатов, чтобы они следовали идеалам свободы и высоким стандартам поведения», — подчеркнул политик.

Действующий президент США Джо Байден ранее заявил, что его предшественник Дональд Трамп «приставил нож к горлу американской демократии».

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