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Сервис Apple TV+ показал новый трейлер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном

Общество
Сервис Apple TV+ показал новый трейлер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
Кадр из фильма «Трагедия Макбета»

Лос-Анджелес, 7 января. Стриминговый сервис Apple TV+ показал новый трейлер фильма «Трагедия Макбета» режиссера Джоэла Коэна. Главную роль в картине сыграл Дензел Вашингтон.

Новый трейлер ленты, снятой по произведению Уильяма Шекспира, появился на YouTube-канале Apple TV. Премьера «Трагедии Макбета» состоится на стриминговой платформе 14 января.

Главную женскую роль в новой кинокартине Коэна сыграла Фрэнсис Макдорманд. Кроме того, в фильме снялись Алкас Хэсселл, Берти Карвел, Брендан Глисон, Кори Хоукинс и другие актеры.

Трагедия Шекспира «Макбет» повествует о шотландском лорде Макбете, который возжелал стать королем после пророчества трех ведьм. Леди Макбет предлагает ему убить короля Дункана, свалив преступление на прислугу, чем навлекает ужасную судьбу.

Ранее в Сети появился тизер «Трагедии Макбета». Его представила независимая киностудия А24.

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