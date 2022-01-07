Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»

Поколение так называемых снежинок вызывает вопросы и претензии, современные дети выглядят необычно и ведут себя совсем не так, как позволяли себе ребята в прошлом веке. Критики говорят о распущенности, инфантилизме, безответственности, потребительском отношении к родителям и жизни вообще.

Действительно ли современные дети так распущены, как представляют себе их критики?

Какие ошибки совершают родители в воспитании детей?

Какова может быть роль традиционных религий в воспитании детей?

Нужна ли реформа школьного образования и ЕГЭ?

Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в медиацентре «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».

Гостем программы станет иерей Виктор Матяшов, священник храма Воскресения Христова (Смольный собор).

Эфир состоится в пятницу, 7 января, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Также предлагаем коллегам использовать фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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