Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»

Поколение так называемых снежинок вызывает вопросы и претензии, современные дети выглядят необычно и ведут себя совсем не так, как позволяли себе ребята в прошлом веке. Критики говорят о распущенности, инфантилизме, безответственности, потребительском отношении к родителям и жизни вообще.
Действительно ли современные дети так распущены, как представляют себе их критики?
Какие ошибки совершают родители в воспитании детей?
Какова может быть роль традиционных религий в воспитании детей?
Нужна ли реформа школьного образования и ЕГЭ?
Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в медиацентре «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».
Гостем программы станет иерей Виктор Матяшов, священник храма Воскресения Христова (Смольный собор).
Эфир состоится в пятницу, 7 января, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Также предлагаем коллегам использовать фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
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