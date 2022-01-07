Украинский националист Стерненко предложил Киеву ввести санкции против телеканала «НАШ»

Киев, 7 января. Президент Украины Владимир Зеленский должен ввести санкции в отношении телеканала «НАШ». С таким призывом выступил националист Сергей Стерненко, который составил петицию на сайте главы государства.

Украинский лидер до этого ввел в действие решение СНБО о внедрении ограничений против компаний, которые владеют брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и UkrLive.

«СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала «НАШ» (ООО «НАШ» 365 на момент создания этой петиции). Однако на указанном телеканале так же, как и на вышеуказанных ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора», — сказано в тексте документа.

Сергей Стерненко подчеркнул, что в эфире указанного ресурса выступают представители России, а киевские власти уже накладывали штрафы на телеканал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ.