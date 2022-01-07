МИД Японии сообщил о подписании нового оборонного соглашения с США

Токио, 7 января. США и Япония подписали новое соглашение по итогам переговоров в формате «2+2». Стороны договорились об оборонных расходах для обслуживания баз ВМС США на Окинаве.

В пятницу, 7 января, МИД Японии сообщил о подписании нового соглашения с США. Документ охватывает период с 2022 по 2026 год и устанавливает сумму трат в один триллион иен (девять миллиардов долларов) на строительство новых американских баз ВМС.

Согласно подписанному договору, часть средств будет направлена на обновления систем обеспечения совместных военных учений Японии и США, они получат технологии искусственного интеллекта. Не менее 1,4 миллиарда долларов пойдут на укрепление и модернизацию ангаров, новая конструкция которых позволит самолетам более оперативно подниматься в воздух.

Ранее Токио выражал протест в связи с испытаниями в КДНР новой гиперзвуковой ракеты. В четверг, 6 января, Пхеньян подтвердил успешный запуск новой ракеты, которая упала в Японском море.