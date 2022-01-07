Сенатор Джабаров объяснил, почему Токаев отказался вести переговоры с мятежниками

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Еврейской автономной области Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с ФАН экстремистские митинги, которые развернулись в Казахстане минувшим вечером. Приказ президента республики Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения политик считает единственно верным решением в данной ситуации.

«Вы знаете, власть должна быть твердой и жесткой при необходимости. Если человек у власти проявит слабость, то это обернется еще большим горем. Поэтому эти приказы зависят от ситуации, которая сложилась. Если террорист грозится отрезать голову правоохранителям, значит, он не остановится ни перед чем. Лучше применить жесткую силу, чем ситуация затянется и вовлечет в это все население Казахстана. Я думаю, что президент Токаев, на мой взгляд, поступает абсолютно верно», — сообщил Джабаров.

Спикер также поддержал отказ Токаева от переговоров с мятежниками. По его мнению, «ни в одной стране мира это ни к чему хорошему не приводило».

«Вспомните, как мы в свое время начали вести переговоры и чем это закончилось. В этом вопросе хорошим примером может служить государство Израиль, которое никогда не ведет переговоров с террористами, чем бы это ни угрожало. Терроризм порождает еще большее насилие», — решительно заявил собеседник ФАН.

Джабаров считает, что вопиющая ситуация в Казахстане никак не отразится на отношениях республики и России. Джабаров уверен, что дальнейшее развитие событий будет понятно по мере снятия напряженности в стране, когда выявятся источники финансирования митингов и их организаторы.

«Сразу будет понятно, кто стоит за этими беспорядками. Все эти выступления, которые были из-за повышения цен на газ, — это все была ширма. За этим стоит четкая организация, цель которой — смещение законной власти, введение беспорядков. Как вы знаете, там даже были призывы прервать отношения с Россией. Понятно, для чего это делается. Господин Токаев проявил себя мудрым руководителем и вовремя обратился за помощью к соседям. И она реально идет не против народа, а именно в борьбе с террористами», — заключил политик.

Ранее сенатор заявлял, что Россия готова помочь Казахстану в случае необходимости для урегулирования ситуации. По словам Джабарова, власти республики справятся с происходящим. Однако Россия готова оказать любую помощь невоенного характера.