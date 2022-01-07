Наталья Рудова обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в стране

Москва, 7 января. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова прокомментировала события в Казахстане. По мнению актрисы, в этой ситуации нужно оставаться людьми.

Рудова родилась в узбекском городе Пахтакор, но позже вместе с семьей переехала в Казахстан. Там будущая артистка жила в городе Шевченко — нынешний Актау. Она с теплотой вспоминает свою вторую родину и потому с волнением восприняла новости о протестах в стране. Рудова опубликовала обращение к казахстанцам в Stories.

«Мой любимый Казахстан, держитесь! Это просто ужасно, что там происходит. Оставайтесь людьми — все! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится», — написала актриса.

Prt Scr instagram.com / @rudovanata

В начале января в Казахстане начались массовые протесты. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в регионах страны, а 5 января казахстанское правительство ушло в отставку. В крупных городах республики зафиксированы случаи мародерства. Токаев запросил помощь по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в Минобороны России сообщили, что правоохранительные органы Казахстана совместно с российскими миротворцами взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.