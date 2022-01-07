Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 12:49
12:49
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут потерять любимого в 2022 году
12:48
Шоу-бизнес
Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
12:46
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Казахстане
12:45
Шоу-бизнес
Авраам Руссо готовится к сложной операции в США
12:44
Армия
Парламент Таджикистана одобрил участие миротворцев в миссии ОДКБ в Казахстане
12:43
Политика
Президент Казахстана Токаев намерен предложить план реформ
12:42
Общество
Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»
12:34
Политика
Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии
12:31
Происшествия
Силовики ликвидировали одного из штурмующих СИЗО в Талдыкоргане
12:28
Происшествия
Ситуация в казахстанском Актау улучшилась по сравнению с 6 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Наталья Рудова обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в стране

Шоу-бизнес
Наталья Рудова обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в стране
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 7 января. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова прокомментировала события в Казахстане. По мнению актрисы, в этой ситуации нужно оставаться людьми.

Рудова родилась в узбекском городе Пахтакор, но позже вместе с семьей переехала в Казахстан. Там будущая артистка жила в городе Шевченко — нынешний Актау. Она с теплотой вспоминает свою вторую родину и потому с волнением восприняла новости о протестах в стране. Рудова опубликовала обращение к казахстанцам в Stories.

«Мой любимый Казахстан, держитесь! Это просто ужасно, что там происходит. Оставайтесь людьми — все! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится», — написала актриса.

Наталья Рудова обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в стране
Prt Scr instagram.com / @rudovanata

В начале января в Казахстане начались массовые протесты. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в регионах страны, а 5 января казахстанское правительство ушло в отставку. В крупных городах республики зафиксированы случаи мародерства. Токаев запросил помощь по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в Минобороны России сообщили, что правоохранительные органы Казахстана совместно с российскими миротворцами взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Рудова обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в стране
Казахстан актриса рудова
Комментировать