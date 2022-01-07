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РЕН ТВ: видео с танковой стрельбой на улицах Алма-Аты попало в Сеть

Армия
РЕН ТВ: видео с танковой стрельбой на улицах Алма-Аты попало в Сеть
Prt Scr youtube.com  /  FRANCE 24 English

Нур-Султан, 7 января. Очевидцы сообщили СМИ, что в ночь с 6 на 7 января на улицах Алма-Аты военные вели огонь из танка. Операция силовиков против банд мародеров продолжается.

В Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция казахстанских войск, силовики противостоят бандам мародеров. Очевидцы сняли на видео, как танк в сопровождении военных открыл огонь на улице города. Что именно стало его мишенью неизвестно, но ночью на улицах Алма-Аты шли бои, сообщает РЕН ТВ.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января в сразу нескольких городах начались массовые беспорядки. Через несколько дней протестующие начали нападать на представителей властей и полицию. Сложней всего правоохранителям пришлось в Алма-Ате, где была парализована работа скорой помощи и пожарных. 6 января военные и полицейские приступили к антитеррористической операции против бандитов и вернули под контроль аэропорт.

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Казахстан алма-ата беспорядки в казахстане
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