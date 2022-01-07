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Антифашисты устроили стычку с «Гордыми парнями» в годовщину захвата Капитолия в Нью-Йорке

Весь мир
Антифашисты устроили стычку с «Гордыми парнями» в годовщину захвата Капитолия в Нью-Йорке
из личного архива  /  Serge Kass

Нью-Йорк, 7 января. Члены антифашистских группировок попытались сорвать молитвенное бдение возле кафедрального собора Святого Патрика в Манхэттене в Нью-Йорке, посвященное штурму Капитолия 6 января. Об этом сообщает портал Freedomnews.tv.

Несколько активистов с плакатами начали перекрикивать участников бдения, которые стояли со свечами в поддержку жертв политических репрессий, после событий 6 января. Антифашисты начали оскорблять участников правой группировки «Гордые парни», которые также присутствовали на мероприятии. После вмешательств полицейских стороны разошлись. Никто не был арестован.

6 января в США отметили годовщину штурма Капитолия, в котором погибли пять человек. Правоконсервативные организации устроили пикеты и бдения, президент Джо Байден обвинил во всем Трампа, а вице-президент Камала Харрис сравнила беспорядки с нападением на Перл Харбор.

Антифашисты устроили стычку с «Гордыми парнями» в годовщину захвата Капитолия в Нью-Йорке
Федеральное агентство новостей

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