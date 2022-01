Антифашисты устроили стычку с «Гордыми парнями» в годовщину захвата Капитолия в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 7 января. Члены антифашистских группировок попытались сорвать молитвенное бдение возле кафедрального собора Святого Патрика в Манхэттене в Нью-Йорке, посвященное штурму Капитолия 6 января. Об этом сообщает портал Freedomnews.tv.

Proud Boys clash with counter protesters during a vigil outside of St. Patrick's Cathedral on 5th Avenue in Manhattan. #HappeningNow #nyc #January6 pic.twitter.com/fYUJ6JzUif

Несколько активистов с плакатами начали перекрикивать участников бдения, которые стояли со свечами в поддержку жертв политических репрессий, после событий 6 января. Антифашисты начали оскорблять участников правой группировки «Гордые парни», которые также присутствовали на мероприятии. После вмешательств полицейских стороны разошлись. Никто не был арестован.

#happeningnow as J6 protesters pray for America and New York City, police remove a counter-protester who got into it with a Proud Boy.#Jan6th #January6 pic.twitter.com/vSBrI89Miz