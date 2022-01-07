Звезда Comedy Club Марина Кравец опубликовала милое видео с маленькой дочерью

Москва, 7 января. Звезда шоу Comedy Club, актриса и певица Марина Кравец показала милые кадры со своей маленькой дочерью Вероникой. Знаменитость опубликовала видео, на котором предлагает девочке выйти на прогулку.
Ролик с ребенком появился на странице Кравец в Instagram. На видео девочка сидит на полу, а актриса за кадром спрашивает дочь, пойдет ли она гулять. Ребенок отвечает утвердительно, встает и шлепает босиком по полу к двери. Судя по тегу, который поставила певица, кадры были сняты в Дубае.
«Кое-кто ждал этого отпуска больше нас», — написала под видео звезда Comedy Club.
Поклонники Кравец пришли в восторг от ролика с ее маленькой дочерью. Многие подписчики отметили, что девочка очень похожа на свою звездную мать. Другие пользователи соцсети решили, что ребенок внешне больше напоминает отца — продюсера Аркадия Водахова.
«Доченька просто маленькая принцесса!»;
«Как на папку похожа!»;
«Мамочкина копия!!!»;
«Милая зайка с кудряшками»;
«Боже, какая она сладкая крошечка!» — выразили восхищение комментаторы.
Однако среди подписчиков Кравец нашлись и критики. Некоторые выразили недовольство тем, что девочка, которой в апреле будет два года, ходит в подгузнике и с пустышкой.
Ранее муж Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ. Водахов сменил на этом месте Александра Дулерайна, работавшего на канале около 20 лет.