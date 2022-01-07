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МИД Армении: миротворцы защитят стратегические объекты в Казахстане

Армия
МИД Армении: миротворцы защитят стратегические объекты в Казахстане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Ереван, 7 января. Армянские миротворцы возьмут под защиту стратегические объекты в Казахстане на фоне протестов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

По словам представителя армянского внешнеполитического ведомства, миротворческий контингент обеспечит надежную оборону стратегических объектов в республике. Об этом он заявил в ответ на запрос издания Armenpress.

«Задача армянских миротворцев в Казахстане — защита стратегических объектов», — подчеркнул он.

Ситуация в Казахстане обострилась в начале января 2022 года. С целью стабилизации ситуации сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить светошумовые гранаты против погромщиков.

Ранее сообщалось, что казахские силовики совместно с российскими миротворческими силами вернули контроль над аэропортом Алма-Аты.

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