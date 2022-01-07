Токаев заявил о необходимости продолжать борьбу с боевиками в Казахстане

Нур-Султан, 7 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство «проспало нападение террористов» и указал на необходимости продолжения контртеррористической операции в стране.

В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу и заявил, что «боевики не сложили оружие», поэтому нужно продолжать борьбу с погромщиками.

Токаев отметил, что все требования протестующих, выдвинутые в мирной форме, были услышаны властью, но государство «проспало нападение террористов». В стране продолжится контртеррористическая операция, направленная на борьбу с бандами мародеров и боевиков.

Ситуация в Казахстане начала выходить из-под контроля властей 2 января, когда в ряде городов начались массовые беспорядки. К 5 января погромщики начали нападать на представителей властей, вынудив Совбез республики обратиться за помощью к ОДКБ.

Ранее Токаев дал приказ местным силовикам открывать огонь на поражение по боевикам без предупреждения, если они не сложили оружие.