Пострадавшие из-за беспорядков казахи получат отсрочку по кредитам

Нур-Султан, 7 января. Казахстанцев поддержат в условиях чрезвычайного положения, о чем рассказал начальник управления региональных представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в Нур-Султане Рустам Габдулкафеев.

Правительство Казахстана предоставит поддержку гражданам страны, которые столкнулись с трудностями из-за происходящих в государстве протестов и беспорядков. Власти обещают людям отсрочку по займам.

«Принято решение о не начислении штрафов, пени микрофинансовыми организациями, банками второго уровня по всем займам. А также о предоставлении отсрочки платежей по кредитам физическим и юридическим лицам, пострадавшим от введения чрезвычайного положения», – подчеркнул Габдулкафеев.

Некоторые кредитные организации уже заявили, что не станут начислять пеню по платежам и займам на время действия режима чрезвычайного положения. Среди таких компаний — «Отбасы банк», «Народный банк Казахстана», «Kaspi банк» и Bank RBK.

Власти государства также готовятся оказать помощь местным предпринимателям, которые пострадали из-за нападений погромщиков на магазины и другие важные объекты.

Масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане после Нового года. Протестующие стали критиковать администрацию президента за рост цен на сжиженный газ. Впоследствии манифестации быстро превратились в погромы, и начались столкновения радикальных элементов с полицией.