Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 12:49
12:48
Шоу-бизнес
Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
12:46
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Казахстане
12:45
Шоу-бизнес
Авраам Руссо готовится к сложной операции в США
12:44
Армия
Парламент Таджикистана одобрил участие миротворцев в миссии ОДКБ в Казахстане
12:43
Политика
Президент Казахстана Токаев намерен предложить план реформ
12:42
Общество
Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»
12:34
Политика
Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии
12:31
Происшествия
Силовики ликвидировали одного из штурмующих СИЗО в Талдыкоргане
12:28
Происшествия
Ситуация в казахстанском Актау улучшилась по сравнению с 6 января
12:27
Общество
Сервис Apple TV+ показал новый трейлер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пострадавшие из-за беспорядков казахи получат отсрочку по кредитам

Экономика
Пострадавшие из-за беспорядков казахи получат отсрочку по кредитам
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 7 января. Казахстанцев поддержат в условиях чрезвычайного положения, о чем рассказал начальник управления региональных представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в Нур-Султане Рустам Габдулкафеев.

Правительство Казахстана предоставит поддержку гражданам страны, которые столкнулись с трудностями из-за происходящих в государстве протестов и беспорядков. Власти обещают людям отсрочку по займам.

«Принято решение о не начислении штрафов, пени микрофинансовыми организациями, банками второго уровня по всем займам. А также о предоставлении отсрочки платежей по кредитам физическим и юридическим лицам, пострадавшим от введения чрезвычайного положения», – подчеркнул Габдулкафеев.

Некоторые кредитные организации уже заявили, что не станут начислять пеню по платежам и займам на время действия режима чрезвычайного положения. Среди таких компаний — «Отбасы банк», «Народный банк Казахстана», «Kaspi банк» и Bank RBK.

Власти государства также готовятся оказать помощь местным предпринимателям, которые пострадали из-за нападений погромщиков на магазины и другие важные объекты.

Масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане после Нового года. Протестующие стали критиковать администрацию президента за рост цен на сжиженный газ. Впоследствии манифестации быстро превратились в погромы, и начались столкновения радикальных элементов с полицией.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Пострадавшие из-за беспорядков казахи получат отсрочку по кредитам
Казахстан беспорядки кредиты отсрочка нур-султан
Комментировать