Токаев поблагодарил страны ОДКБ за поддержку Казахстана

Нур-Султан, 7 января. Казахстан благодарен странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержку. Об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Политик выступает на телевидении с обращением к народу. Его речь связана с беспорядками, которые охватили Казахстан около недели назад.

Лидеры стран ОДКБ приняли решение направить миротворческую миссию, чтобы стабилизировать обстановку в республике. Токаев ранее сказал, что разрешил силовикам открывать огонь по боевикам без предупреждения.

Протесты начались в Казахстане из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Митинг за пару дней охватили несколько городов, включая Алма-Ату. В некоторых местах происходили стычки с силовиками.