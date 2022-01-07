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Пакистан намерен достроить разделительный забор на границе с Афганистаном

Весь мир
Пакистан намерен достроить разделительный забор на границе с Афганистаном
ТАСС  /  Автор: SOHAIL SHAHZAD Кредит: EPA

Исламабад намерен завершить строительство разделительного барьера вдоль так называемой линии Дюранда — практически неразмеченной границы между Пакистаном и Афганистаном.

Представители военного ведомства республики сообщили о том, что процесс возведения забора находится уже на финишной прямой.

«Ограждение вдоль линии Дюранда продолжается, работы завершены на 94%. Пакистан закончит его. Это хорошо для безопасности людей с обеих сторон», — сказал Бабар Ифтихар, пресс-секретарь пакистанских вооруженных сил.

Линия раздора

Создание забора на границе давно является предметом спора Исламабада и Кабула, поскольку заграждения ограничивают возможности передвижения пуштунского населения региона, проживающего на смежной территории двух государств.

Тем не менее пакистанское руководство настаивает на необходимости создания барьера из соображений безопасности — он может помочь в борьбе с наркоторговцами и радикальными исламистами, беспрепятственно курсирующими между странами.

Линия Дюранда
ТАСС / Автор: SOHAIL SHAHZAD Кредит: EPA

Строительство заграждений началось еще в 2000-х годах, однако неоднократно откладывалось и замораживалось из-за недостатка финансирования и разногласий, приводивших даже к военным столкновениям.

Отношение не меняется

Примечательно, что против возведения забора выступала как предыдущая афганская администрация Ашрафа Гани, так и нынешняя, возглавляемая членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Только на прошлой неделе появились сообщения о новом обострении в приграничной зоне: талибы предприняли попытку остановить строительные работы и выразили намерения сопротивляться действиям Пакистана в будущем. При этом часть забора была разрушена.

Согласно позиции талибов, решение о судьбе линии должны вынести сами люди, живущие по обе стороны границы. Такое мнение высказал заместитель МИД Афганистана Шер Мухаммад Аббас Станекзай.

«Линия Дюранда — это вопрос всей нации, а не правительства. Она не принадлежит политикам. Мы передадим ответственность народу, и он сам примет решение», — заявил чиновник.

Довести начатое до конца

Несмотря на угрозу новой эскалации и повод для ухудшения двусторонних отношений, Пакистан намерен довести задуманное до конца. При этом представители Исламабада напоминают о своей помощи Афганистану и призывают новые власти помнить о взятых на себя обязательствах, касающихся мирного соседства.

«На проект пограничного заграждения было потрачено много средств. Мы пригласили весь мир в Пакистан, устроив встречу Организации исламского сотрудничества (ОИС), потому что мы хотим помочь «Талибану». Его лидеры заверяли нас, что афганская территория не будет использована против нашей страны», — заявил глава МВД исламской республики Шейх Рашид Ахмад еще в конце 2021 года.

В Исламабаде не считают недавние столкновения у границы серьезной проблемой. В минувший вторник глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что СМИ намеренно преувеличивают масштабы произошедшего. Тем не менее он отметил, что несмотря на «некоторые сложности» обсуждение вопросов линии Дюранда с талибами продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан линия дюранда
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