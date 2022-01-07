Пакистан намерен достроить разделительный забор на границе с Афганистаном

Исламабад намерен завершить строительство разделительного барьера вдоль так называемой линии Дюранда — практически неразмеченной границы между Пакистаном и Афганистаном.

Представители военного ведомства республики сообщили о том, что процесс возведения забора находится уже на финишной прямой.

«Ограждение вдоль линии Дюранда продолжается, работы завершены на 94%. Пакистан закончит его. Это хорошо для безопасности людей с обеих сторон», — сказал Бабар Ифтихар, пресс-секретарь пакистанских вооруженных сил.

Линия раздора

Создание забора на границе давно является предметом спора Исламабада и Кабула, поскольку заграждения ограничивают возможности передвижения пуштунского населения региона, проживающего на смежной территории двух государств.

Тем не менее пакистанское руководство настаивает на необходимости создания барьера из соображений безопасности — он может помочь в борьбе с наркоторговцами и радикальными исламистами, беспрепятственно курсирующими между странами.

ТАСС / Автор: SOHAIL SHAHZAD Кредит: EPA

Строительство заграждений началось еще в 2000-х годах, однако неоднократно откладывалось и замораживалось из-за недостатка финансирования и разногласий, приводивших даже к военным столкновениям.

Отношение не меняется

Примечательно, что против возведения забора выступала как предыдущая афганская администрация Ашрафа Гани, так и нынешняя, возглавляемая членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Только на прошлой неделе появились сообщения о новом обострении в приграничной зоне: талибы предприняли попытку остановить строительные работы и выразили намерения сопротивляться действиям Пакистана в будущем. При этом часть забора была разрушена.

Amongst the continuing tension between Pakistan and Afghanistan on the Durandline, Taliban forces uprooted the Pakistani border fence.

'Pakistan has no right to fence the border'

#Durandline #Afghanistan pic.twitter.com/0Hcc8eyPUI — Rent House (@RentHouse12) January 5, 2022

Согласно позиции талибов, решение о судьбе линии должны вынести сами люди, живущие по обе стороны границы. Такое мнение высказал заместитель МИД Афганистана Шер Мухаммад Аббас Станекзай.

«Линия Дюранда — это вопрос всей нации, а не правительства. Она не принадлежит политикам. Мы передадим ответственность народу, и он сам примет решение», — заявил чиновник.

Yesterday Pakistanis tried to build a fence on the #Durandline near Chaharburjak area of #Nimroz province. The Afghan security forces stopped them and removed the fence. pic.twitter.com/EM75OwGvVe — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) December 30, 2021

Довести начатое до конца

Несмотря на угрозу новой эскалации и повод для ухудшения двусторонних отношений, Пакистан намерен довести задуманное до конца. При этом представители Исламабада напоминают о своей помощи Афганистану и призывают новые власти помнить о взятых на себя обязательствах, касающихся мирного соседства.

«На проект пограничного заграждения было потрачено много средств. Мы пригласили весь мир в Пакистан, устроив встречу Организации исламского сотрудничества (ОИС), потому что мы хотим помочь «Талибану». Его лидеры заверяли нас, что афганская территория не будет использована против нашей страны», — заявил глава МВД исламской республики Шейх Рашид Ахмад еще в конце 2021 года.

В Исламабаде не считают недавние столкновения у границы серьезной проблемой. В минувший вторник глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что СМИ намеренно преувеличивают масштабы произошедшего. Тем не менее он отметил, что несмотря на «некоторые сложности» обсуждение вопросов линии Дюранда с талибами продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.