Президент Токаев поблагодарил Путина за помощь при беспорядках в Казахстане

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за предоставленную помощь при урегулировании ситуации в республике на фоне беспорядков.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время обращения к нации.

«Отдельную благодарность хотел выразить президенту РФ Владимиру Путину за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ», — сообщил лидер республики.

Токаев добавил, что миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан на непродолжительное время.

Как стало известно ранее, ОДКБ уведомила ООН о намерении направить миротворцев в Казахстан. В международной организации уже подтвердили получение уведомления.