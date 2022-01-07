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Президент Токаев поблагодарил Путина за помощь при беспорядках в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 11:52
Политика
Президент Токаев поблагодарил Путина за помощь при беспорядках в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за предоставленную помощь при урегулировании ситуации в республике на фоне беспорядков.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время обращения к нации.

«Отдельную благодарность хотел выразить президенту РФ Владимиру Путину за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ», — сообщил лидер республики.

Токаев добавил, что миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан на непродолжительное время.

Как стало известно ранее, ОДКБ уведомила ООН о намерении направить миротворцев в Казахстан. В международной организации уже подтвердили получение уведомления.

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Казахстан путин токаев
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