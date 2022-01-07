Президент Казахстана разрешил открывать огонь по боевикам без предупреждения

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев дал приказ местным силовикам открывать огонь на поражение по боевикам без предупреждения.

Протесты охватили Казахстан в начале 2022 года. Жители республики изначально выступили против высоких цен на газ. После этого провокаторы стали подстрекать граждан к столкновениям с полицией.

Как стало известно ранее, представители ОДКБ уведомили ООН о намерении направить миротворцев в Казахстан. В международной организации подтвердили получение уведомления и отметили, что военнослужащие обязаны соблюдать права человека, а также помочь в обеспечении возможности мирного протеста.