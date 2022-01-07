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На выставке CES 2022 представили устройство для измерения уровня тревожности владельца

Общество

Изобретение амстердамской компании отслеживает уровень кортизола, а также следит за дыханием, сердечным ритмом, температурой, движением и уровнем кислорода в крови владельца.

Собирая все показания воедино, дисплей воспроизводит определенный рисунок, который и отражает степень тревожности владельца. Если обладатель таких часов находится в спокойном состоянии и чувствует себя хорошо, он может «запомнить» рисунок, нажав на специальную кнопку. Таким образом владелец будет отслеживать свое самочувствие, восстанавливая «здоровый» узор на экране.

«В самих часах есть пустое пространство с магнитом, где и фиксируется дисплей. Этот прибор имеет зарядное устройство с одной стороны, а с другой находится устройство для удаления магнитных дисплеев», — объясняет основатель и генеральный директор компании-разработчика Хилке Мунтинга.

Само устройство выглядит как дорогой аксессуар, а съемные дисплеи позволяют их владельцу менять образ украшения. На выставке представлены как более строгие варианты сменных дисков, так и украшенные драгоценными камнями модели.

«Здесь нет привычного дисплея, потому что экраны отвлекают, а различные уведомления вызывают у вас беспокойство. Вот почему я думаю, что другие умные часы вряд ли смогут внедрить датчик стресса, потому что инновации, реклама которых «звучит из каждого утюга», сами по себе вызывают стресс. Поэтому мы хотели получить невидимую технологию, которая не требует вашего внимания, но действительно помогает вам жить более сбалансированной жизнью», — рассказал о часах Хилке.

На разработку устройства у компании ушло 15 лет. В век высоких технологий, бурного ритма жизни, пролетающей в постоянном режиме приема уведомлений и переписок, такое устройство позволит остановиться, выдохнуть, успокоиться и набраться новых сил.

 

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Все новости / Общество / На выставке CES 2022 представили устройство для измерения уровня тревожности владельца
наука технологии общество психология инновации тревожность
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