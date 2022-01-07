«Казахфильм» не подтвердил информацию об утрате золотой коллекции кино

Алма-Ата, 7 января. Архивы и здания «Казахфильма» не пострадали при погромах и беспорядках. Об этом сообщил пресс-секретарь студии Бауыржан Усенов.

В соцсетях распространилась информация, что мародеры якобы уничтожили золотой фонд казахского кино. Однако Усенов не подтвердил сведения об утрате коллекции, передает Sputnik Казахстан.

«Путаница пошла после того, как телеканал «Казахстан» объявил об утрате своего золотого фонда», — пояснил пресс-секретарь «Казахфильма».

По его словам, архивы телеканала действительно были утрачены. Что касается киностудии, то у нее все в порядке, несмотря на погромы, подытожил Усенов.

Напомним, 2 января в Казахстане начались акции протеста, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ. Постепенно они переросли в массовые беспорядки, столкновения с полицией и мародерство. После просьбы президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в страну прибыли миротворцы ОДКБ.