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Жителям России рекомендовали откладывать 10% от зарплаты для достижения финансовых целей

  /   Обновлено: 07 января 2022 11:33
Экономика
Жителям России рекомендовали откладывать 10% от зарплаты для достижения финансовых целей
pixabay.com  /  Goumbik

Москва, 7 января. Наибольшее влияние на благополучие будет оказывать норма сбережений, нежели чем доходность от вложений, рассказал агентству «Прайм» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Важно на постоянной основе откладывать часть своих доходов в копилку, уверен эксперт. При этом, если имеется высокая зарплата, то лучше всего сберегать от 30 до 50%. В случае невысокой и средней доходности подойдет стратегия в 10%.

Финансист отмечает, что первоначально важно создать «подушку безопасности», которая нужна для экстренного расходования средств в случае непредвиденных обстоятельств и форс-мажоров. В идеале, ее должно хватать на год, но можно ограничиться несколькими месяцами. Формировать ее лучше через консервативные инструменты.

После создания такого хранилища, можно приступить к более активному инвестированию в разнообразные активы. В среднесрочной перспективе специалист советует пользоваться облигациями, а на долгосрочном промежутке рекомендует идти на рынок акций. Исаков отдельно подчеркивает, что отечественный рынок акций обладает высоким уровнем привлекательности, а также может похвастаться одной из наиболее высоких доходностей по дивидендам в мире.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков предлагает присмотреться к формированию мультивалютного портфеля для наибольшей стабильности.

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совет доходы инвестиции сбережения исаков акции и облигации
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