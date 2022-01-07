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Скандалист Панин объяснил свое провальное выступление в ринге против Преснякова

Шоу-бизнес
Скандалист Панин объяснил свое провальное выступление в ринге против Преснякова
instagram.com  /  @npresnyakov / @actor.panin

Москва, 7 января. Скандально известный актер Алексей Панин заявил, что в бое против исполнителя Никиты Преснякова «сделал все, что мог». В этом поединке у артиста пострадали зубы.

Промоушен «Наше дело» организовал поединок Панина и Преснякова. Внук Аллы Пугачевой оказался более подготовленным и во втором раунде отправил актера в нокаут. Судье пришлось остановить бой. Панин заявил, что это был его первый опыт на ринге.

«Давайте уберем профессиональных бойцов, пускай они долбятся. А мы будем приглашенными звездами, которые живут по своим правилам на этом проекте. Продюсеры не захотели это сделать», — пояснил он.

Скандалист Панин объяснил свое провальное выступление в ринге против Преснякова
Prt Scr youtube.com / новости мма

Видео поединка опубликовано на YouTube-канале «Наше дело». Конфликт между Пресняковым и Паниным произошел из-за Никиты Джигурды. По мнению музыканта, Джигурда дерется очень слабо. Актер из «Жмурок» тут же вступился за своего приятеля, пригрозив наказать Преснякова. Однако выполнить свое обещание Панин так и не смог.

Ради боя с внуком Пугачевой он специально прилетел в Россию из солнечной Испании. После возвращения на родину Панин простудился и заработал насморк.

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Все новости / Шоу-бизнес / Скандалист Панин объяснил свое провальное выступление в ринге против Преснякова
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