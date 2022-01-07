МИД Китая подтвердил готовность Пекина оказать помощь Казахстану

Пекин, 7 января. Китайская сторона готова предоставить Казахстану необходимую помощь для урегулирования ситуации в республике, сообщили в МИД КНР.

По словам дипломатов, Пекин выступает против того, чтобы внешние силы подталкивали население Казахстана к насилию и провоцировали социальные потрясения на территории республики.

Протесты на территории Казахстана начались в начале 2022 года. Население страны выступило против высоких цен на газ, после чего демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что происходящее в Казахстане является внутренним делом этой страны. По его словам, власти республики сумеют надлежащим образом решить проблемы и восстановить социальный порядок.