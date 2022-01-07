Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 12:48
12:46
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Казахстане
12:45
Шоу-бизнес
Авраам Руссо готовится к сложной операции в США
12:44
Армия
Парламент Таджикистана одобрил участие миротворцев в миссии ОДКБ в Казахстане
12:43
Политика
Президент Казахстана Токаев намерен предложить план реформ
12:42
Общество
Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»
12:34
Политика
Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии
12:31
Происшествия
Силовики ликвидировали одного из штурмующих СИЗО в Талдыкоргане
12:28
Происшествия
Ситуация в казахстанском Актау улучшилась по сравнению с 6 января
12:27
Общество
Сервис Apple TV+ показал новый трейлер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
12:27
Общество
Уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжает расти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Китая подтвердил готовность Пекина оказать помощь Казахстану

Политика
МИД Китая подтвердил готовность Пекина оказать помощь Казахстану
Prt Scr youtube.com  /  RT

Пекин, 7 января. Китайская сторона готова предоставить Казахстану необходимую помощь для урегулирования ситуации в республике, сообщили в МИД КНР.

По словам дипломатов, Пекин выступает против того, чтобы внешние силы подталкивали население Казахстана к насилию и провоцировали социальные потрясения на территории республики.

Протесты на территории Казахстана начались в начале 2022 года. Население страны выступило против высоких цен на газ, после чего демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что происходящее в Казахстане является внутренним делом этой страны. По его словам, власти республики сумеют надлежащим образом решить проблемы и восстановить социальный порядок.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Китая подтвердил готовность Пекина оказать помощь Казахстану
Казахстан китай мид
Комментировать