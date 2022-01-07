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Употребление белков в течение дня поможет ослабить чувство голода

Общество
Употребление белков в течение дня поможет ослабить чувство голода
pixabay.com

Белград, 7 января. Чувство голода может быть физиологическим и психологическим, издание Danas перечислило способы снизить это ощущение.

Утомленность, слабость и неприятные бурления в животе говорят о физической потребности организма в энергетическом запасе. Постоянное чувство голода или желание съесть что-то конкретное свидетельствует о психологической природе голода.

Избавиться от ощущения голода можно несколькими способами. Во-первых, нельзя резко снижать калорийность приемов пищи. Также необходимо употреблять достаточное количество белка, это даст организму «топливо» для функционирования. Поможет снизить чувство голода и планирование, считают эксперты сербского издания Danas.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, как пережить новогодние праздники и не набрать лишний вес. Во время длинных выходных особенно важно не сидеть дома, а уделять внимание физической нагрузке. Причем это может быть необязательно катание на лыжах или поход в фитнес-центр.

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