Употребление белков в течение дня поможет ослабить чувство голода

Белград, 7 января. Чувство голода может быть физиологическим и психологическим, издание Danas перечислило способы снизить это ощущение.

Утомленность, слабость и неприятные бурления в животе говорят о физической потребности организма в энергетическом запасе. Постоянное чувство голода или желание съесть что-то конкретное свидетельствует о психологической природе голода.

Избавиться от ощущения голода можно несколькими способами. Во-первых, нельзя резко снижать калорийность приемов пищи. Также необходимо употреблять достаточное количество белка, это даст организму «топливо» для функционирования. Поможет снизить чувство голода и планирование, считают эксперты сербского издания Danas.

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