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Политолог Бредихин заявил о превращении революции Казахстана в полномасштабную войну

  /   Обновлено: 07 января 2022 11:18
Политика
Политолог Бредихин заявил о превращении революции Казахстана в полномасштабную войну
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Москва, 7 января. Цветная революция Казахстана переросла в полномасштабную войну. С таким пугающим заявлением выступил российский политолог Антон Бредихин.

По его словам, признаки цветной революции в республике наблюдались в самом начале протестов. Неизвестные лица изначально бесплатно раздавали еду и напитки. Плюс ко всему провокаторы подталкивали людей на конфликты с полицейскими, чтобы получить желаемую медиа-картинку. Однако ситуация вышла за пределы американской методички по организации революций, передает «ПолитРоссия».

«Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война», — отметил политолог.

Политолог Бредихин заявил о превращении революции Казахстана в полномасштабную войну
Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

Антон Бредихин добавил, что некоторые из протестующих получали финансовую поддержку от неизвестных сил. Перед началом протестных акций всем выступающим перечислили деньги на карты.

«Ряд казахстанских чиновников подтвердили эту информацию. В Казахстане очень жестко со стороны государства регулируются электронные переводы. Любое движение средств сразу же отслеживается», — напомнил эксперт.

В заключении он сказал, что война на территории Казахстана будет продолжаться еще на протяжении долгого времени.

Администрация президента Казахстана ранее заявила о восстановлении правопорядка по всей стране. Правоохранители сейчас занимаются розыском причастных к протестам боевиков.

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Казахстан протесты война революция
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