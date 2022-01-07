Бритни Спирс выпила первый бокал красного вина за 13 лет

Лос-Анджелес, 7 января. Певица Бритни Спирс, которая освободилась от опеки отца в прошлом году, поделилась эмоциями от похода в ресторан. Поп-звезда призналась, что впервые за 13 лет выпила бокал красного вина.

Исполнительница хита Toxic рассказала о визите в одно из заведений Лос-Анджелеса на своей странице в Instagram. По словам знаменитости, она хотела выглядеть мило, поэтому надела для выхода в свет платье и дополнила его высокими ботинками.

В ресторане Спирс занервничала, поэтому первым делом направилась в уборную, но затем все же совладала с эмоциями и прошла на свое место за столиком. Певица обратила внимание на стеклянную крышу заведения, через которую были видны звезды.

Звезде поп-сцены принесли меню, но она не смогла выбрать блюда сама, поэтому сотрудники ресторана удивляли ее. Например, исполнительнице подали салат. Знаменитость осталась довольна едой и атмосферой, причем настолько, что даже расплакалась за столиком от эмоций.

«Я забыла упомянуть, что выпила свой первый бокал красного вина за 13 лет!!!» — подчеркнула певица.

Ранее Бритни Спирс отписалась от страницы своей младшей сестры Джейми Линн Спирс в Instagram. При этом поп-звезда по-прежнему подписана на многих других знаменитостей.