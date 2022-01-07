Аэропорт Нур-Султана начал работу в штатном режиме

Нур-Султан, 7 января. Самолеты в городе Нур-Султан Казахстана возобновили полеты. Аэропорт столицы республики работает в обычном режиме.

Самолеты в Нур-Султане взлетают и приземляются, сообщает издание Sputnik Казахстан. Рейсы были отменены вечером предыдущего дня.

«Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты летают», — сообщили в агентстве.

О приостановлении работы аэропорта сообщали утром 7 января. Были отменены десять рейсов, к которым относятся пять в город Алма-Аты, по одному в Шымкент, Семей и Костанай. Приостановлены были и международные рейсы. Отменен был вылет в Дубай и Шаржду.

Об отмене рейсов в аэропорту Нур-Султана сообщалось накануне. Полеты были отменены из-за введенного в столице комендантского часа.