МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане

Москва, 7 января. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков будет руководить действиями миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сведениям российского военного ведомства, Сердюкову поручено осуществлять контроль за действиями миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», — подчеркивается в сообщении.

В первые дни текущего года в Казахстане разгорелись массовые протесты. Сотрудникам правоохранительных органов из-за агрессивных действий погромщиков пришлось задействовать светошумовые гранаты. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что в Казахстане сохраняется тревожная обстановка на фоне протестов. В настоящее время он находится в столице республики.