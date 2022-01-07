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МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане

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Армия
МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
livekuban.ru

Москва, 7 января. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков будет руководить действиями миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сведениям российского военного ведомства, Сердюкову поручено осуществлять контроль за действиями миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», — подчеркивается в сообщении.

В первые дни текущего года в Казахстане разгорелись массовые протесты. Сотрудникам правоохранительных органов из-за агрессивных действий погромщиков пришлось задействовать светошумовые гранаты. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что в Казахстане сохраняется тревожная обстановка на фоне протестов. В настоящее время он находится в столице республики.

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Казахстан протесты миротворцы одкб сердюков
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