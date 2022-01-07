Появился трейлер продолжения хита Netflix «Озарк»

Лос-Анджелес, 7 января. Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала на официальном YouTube-канале трейлер финального сезона криминального сериала «Озарк» с Джейсоном Бейтманом в главной роли.

В последнем сезоне «Озарка» глава мексиканского наркокартеля Наварро собирается заключить сделку с ФБР. Финансовый консультант Марти Берд вместе со своей супругой Венди оказались втянуты в это дело. В сериале снимались Лора Линни, Феликс Солис, Джулия Гарнер и другие актеры.

У телешоу появилось множество фанатов главным образом благодаря отличной актерской игре Джейсона Бейтмана. Авторами проекта являются Билл Дюбюк («Расплата», «Судья») и Марк Уильямс («Честный вор», «Стальная страна»). Премьера сезона намечена на 21 января.

Ранее сообщалось, что Джонатан Нолан займет кресло режиссера на съемках пилотного эпизода сериала по культовой игре Fallout. Производство нового телешоу находится под контролем компании Kilter Films, снявшей «Мир Дикого Запада».