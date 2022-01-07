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Минобороны РФ: в состав российских миротворческих сил в Казахстане вошли подразделения ВДВ

Армия
Минобороны РФ: в состав российских миротворческих сил в Казахстане вошли подразделения ВДВ
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 7 января. Группировка Воздушно-космических сил РФ продолжает круглосуточную переброску российского миротворческого контингента в Казахстан. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В сообщении отмечается, что для этой задачи были задействованы более 70 самолетов ВКС.

Кроме того, указывается, что в состав российских миротворческих сил по линии ОДКБ вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. В военном ведомстве добавили, что все десантники имеют боевой опыт.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы оказали помощь силовикам в восстановлении контроля над аэропорта Алма-Аты.

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