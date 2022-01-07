Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года

Москва, 7 января. Национальная валюта имеет отличные перспективы для роста, если не будет масштабных геополитических казусов, отметил в комментарии «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Основные факторы, которые могут поддержать рубль в новом году, появились к концу прошлого года. В основе этого — грамотная денежная политика, которая была ориентирована на борьбу с инфляционным давлением.

Центробанк России поднял ключевую ставку до 8,5%. Инфляция вышла на уровень порядка 8,2-8,4%, что сделало отечественный фиат валютой с реальной положительной доходностью, уверен эксперт Кочетков.

Скорее всего, ценовое давление будет снижаться, что и создаст еще более высокую положительную доходность российского рубля, предполагает аналитик. А замедление темпов роста инфляции даст возможность регулятору нормализовать денежную политику.

«Если тенденция на ослабление инфляции начнет усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии. Если же инфляция продолжит разгоняться, то ЦБ РФ будет вынужден вновь повысить ключевую ставку, но это лишь временно отложит старт ралли в российской валюте», — прогнозирует собеседник издания.

Ожидания специалиста выражаются в следующих цифрах. Кочетков ожидает, что к концу года доллар будет продаваться по 70 рублей, а евро оценят в 77,7 рубля. Среднегодовой курс займет позиции около 68,6 рубля за доллар и 77,8 рубля за евро. Если же инфляция ускорится, то положение рубля немного омрачится.