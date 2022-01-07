Минобороны РФ: аэропорт Алма-Аты в Казахстане взят под полный контроль силовиков

Москва, 7 января. Правоохранительные органы Казахстана совместно с российскими миротворцами взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В заявлении военного ведомства указывается, что миротворцы из РФ, прибывшие в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности, оказывают казахстанским правоохранителям помощь в поддержании законности и правопорядка.

Ранее сообщалось, что ОДКБ приняла решение оказать Казахстану помощь в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева. Государства-члены организации уже начали переброску миротворческого контингента.

До этого источник ФАН в Восточно-Казахстанской области отметил, что жителям Казахстана снова ограничили доступ к интернету.