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Минобороны РФ: аэропорт Алма-Аты в Казахстане взят под полный контроль силовиков

  /   Обновлено: 07 января 2022 11:06
Армия
Минобороны РФ: аэропорт Алма-Аты в Казахстане взят под полный контроль силовиков
wikipedia.org  /  Kayhan ERTUGRUL / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 января. Правоохранительные органы Казахстана совместно с российскими миротворцами взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В заявлении военного ведомства указывается, что миротворцы из РФ, прибывшие в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности, оказывают казахстанским правоохранителям помощь в поддержании законности и правопорядка.

Ранее сообщалось, что ОДКБ приняла решение оказать Казахстану помощь в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева. Государства-члены организации уже начали переброску миротворческого контингента.

До этого источник ФАН в Восточно-Казахстанской области отметил, что жителям Казахстана снова ограничили доступ к интернету.

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