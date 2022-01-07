Рогозин: на космодроме и в городе Байконур сохраняется спокойная обстановка

Нур-Султан, 7 января. Оперативный штаб доложил о спокойной обстановке на объектах космодрома и в городе Байконур. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, в результате чего на территории республики введен режим чрезвычайного положения. В Роскосмосе сообщили, что на фоне этих событий в городе Байконур создан оперативный штаб.

«Сфера деятельности оперштаба: ритмичная и безопасная работа городских служб и предприятий, поддержание общественного порядка и безопасности», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее первый заместитель главы администрации казахского президента Даурен Абаев выступил с заявлением, в котором отметил, что силовикам удалось стабилизировать ситуацию во всех регионах республики. По словам чиновника, на текущий момент ведутся поиски причастных к протестам лиц, большинство из которых уже задержано.