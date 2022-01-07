Джулия Фокс впервые рассказала о страстных отношениях с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 7 января. Актриса Джулия Фокс подтвердила, что встречается с рэпером Канье Уэстом, сменившим имя на Йе. Она рассказала о начале их романа и удивительном подарке, полученном от музыканта.

Фокс поделилась деталями страстных отношений с Уэстом в беседе с изданием Interview. По словам звезды кино, они встретились с рэпером в Майами в канун Нового года.

«Это была мгновенная связь», — подчеркнула артистка.

Новоиспеченным возлюбленным было так весело вместе, что они решили не терять эту «энергию» и полететь в Нью-Йорк на просмотр бродвейского мюзикла «Игра рабов». Йе пришел на спектакль без опоздания, хотя прилетел всего лишь за час до начала шоу. После мюзикла пара отправилась ужинать в любимом ресторане Фокс Carbon, где Уэст устроил для избранницы фотосессию, пока остальные гости заведения ели.

Кроме того, рэпер успел удивить актрису шикарным подарком. Музыкант забил ее гостиничный номер одеждой, воплотив мечту многих девушек. Благодаря этому сюрпризу новая избранница Йе почувствовала себя Золушкой.

«Кто делает подобные сюрпризы на втором свидании? Или любом другом свидании! Между нами все происходит так естественно. Я не знаю, к чему все это идет, но если это хоть какой-то признак будущего — мне оно очень нравится», — поделилась эмоциями Фокс.

Напомним, Канье Уэст находится в процессе развода со светской львицей Ким Кардашьян. Отношения рэпера с актрисой — это уже третий его роман после расставания с женой.