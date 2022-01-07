Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 11:16
11:16
Общество
Вирусолог Аграновский об опасности французского штамма: «Может частично уходить от вакцин»
11:16
Общество
Ежедневное употребление картофеля может снизить риск инсульта на 40%
11:15
Общество
Депутат Госдумы Милонов призвал сажать в тюрьму за оккультно-мистическую деятельность
11:12
Общество
Аэропорт Нур-Султана начал работу в штатном режиме
11:11
Армия
МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
11:07
Происшествия
Sputnik Казахстан: вооруженные банды начали отступать из Алма-Аты
11:06
Общество
Появился трейлер продолжения хита Netflix «Озарк»
11:05
Армия
Минобороны РФ: в состав российских миротворческих сил в Казахстане вошли подразделения ВДВ
11:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Башкирии
11:01
Экономика
Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Джулия Фокс впервые рассказала о страстных отношениях с Канье Уэстом

Шоу-бизнес
Джулия Фокс впервые рассказала о страстных отношениях с Канье Уэстом
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Лос-Анджелес, 7 января. Актриса Джулия Фокс подтвердила, что встречается с рэпером Канье Уэстом, сменившим имя на Йе. Она рассказала о начале их романа и удивительном подарке, полученном от музыканта.

Фокс поделилась деталями страстных отношений с Уэстом в беседе с изданием Interview. По словам звезды кино, они встретились с рэпером в Майами в канун Нового года.

«Это была мгновенная связь», — подчеркнула артистка.

Новоиспеченным возлюбленным было так весело вместе, что они решили не терять эту «энергию» и полететь в Нью-Йорк на просмотр бродвейского мюзикла «Игра рабов». Йе пришел на спектакль без опоздания, хотя прилетел всего лишь за час до начала шоу. После мюзикла пара отправилась ужинать в любимом ресторане Фокс Carbon, где Уэст устроил для избранницы фотосессию, пока остальные гости заведения ели.

Кроме того, рэпер успел удивить актрису шикарным подарком. Музыкант забил ее гостиничный номер одеждой, воплотив мечту многих девушек. Благодаря этому сюрпризу новая избранница Йе почувствовала себя Золушкой.

«Кто делает подобные сюрпризы на втором свидании? Или любом другом свидании! Между нами все происходит так естественно. Я не знаю, к чему все это идет, но если это хоть какой-то признак будущего — мне оно очень нравится», — поделилась эмоциями Фокс.

Напомним, Канье Уэст находится в процессе развода со светской львицей Ким Кардашьян. Отношения рэпера с актрисой — это уже третий его роман после расставания с женой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Джулия Фокс впервые рассказала о страстных отношениях с Канье Уэстом
уэст знаменитости фокс
Комментировать