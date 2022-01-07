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Курбан Омаров опубликовал видео с бывшей девушкой любовника Бородиной

Шоу-бизнес
Курбан Омаров опубликовал видео с бывшей девушкой любовника Бородиной
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 7 января. Столичный бизнесмен Курбан Омаров поделился в Instagram роликом, на котором его обнимает косметолог Виолетта. Она является бывшей девушкой Трофима Симищенко — нынешнего бойфренда телеведущей Ксении Бородиной.

Судя по всему, блондинка и экс-супруг Бородиной неплохо провели время в одном из столичных заведений. На опубликованных кадрах Омаров сидит на стуле, а сзади к нему прильнула Виолетта. Девушка демонстрирует нежные чувства к бывшему супругу Бородиной.

Курбан Омаров опубликовал видео с бывшей девушкой любовника Бородиной
Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Предприниматель также поделился в Stories ссылкой на аккаунт косметолога в Instagram. Пользователи с интересом разглядывали фотографии девушки, ведущей богемный образ жизни, и оставляли комментарии.

«Бывший друг Курбана Трофим мутит с бывшей женой Курбана Бородиной. Тогда как бывший друг Трофима Курбан мутит с бывшей Трофима. Ой, мамочки, все смешалось: люди, кони»;

«Она косметолог Бородиной»;

«Мне кажется, что Курбан сделал пиар не тому Трофиму. Теперь певец «Снегирей» на первом месте в гугле, а он вообще не в курсе, кто все эти люди и что им надо», — посмеялись фолловеры.

Новый год начался с очередного скандала в шоу-бизнесе. Омаров обвинил бывшую жену в измене с другом. По мнению певца Данко, это низкий поступок, телеведущей не стоило связываться с Симищенко.

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Все новости / Шоу-бизнес / Курбан Омаров опубликовал видео с бывшей девушкой любовника Бородиной
отношения бородина омаров
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