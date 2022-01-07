Замглавы МИД Грушко: Россия и страны ОДКБ подставляют плечо Казахстану

Москва, 7 января. Российская сторона уверена, что Казахстан сумеет урегулировать текущую ситуацию, а Москва и члены ОДКБ окажут ему поддержку, поскольку так должны поступать союзники, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель до этого сообщил, что Евросоюз готов помочь Казахстану в стабилизации обстановки. Он добавил, что действия ОДКБ якобы вызывают воспоминания о ситуациях, «которых следует избегать».

Александр Грушко в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что партнеры России из Казахстана сумеют справиться с возникшими проблемами.

«Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники», — отметил замглавы МИД РФ Грушко, комментируя заявление Борреля.

Администрация президента Казахстана ранее заявила о восстановлении правопорядка по всей стране. Сейчас ведется розыск оставшихся на свободе боевиков, которые причастны к протестам.