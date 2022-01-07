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Семья из Республики Башкортостан воспитала более 40 детей

Общество

Жители деревни Ошмянка решили подарить домашний уют детям из неблагополучных семей и малышам с инвалидностью. Супруги дают усыновленным надежду на светлое будущее.

Владимир и Минизахида Шичины воспитали троих родных детей, но не захотели на этом останавливаться. Муж и жена нашли в себе силы сделать счастливыми десятки ребят. Их первым приемным ребенком стал одноклассник сына. А дальше «пошло по накатанной».

«Я ребенка увижу, у меня уже душа болит. Я ночью просыпаюсь и думаю: «Вот бы взять этого ребенка. Жалко почему-то». У меня сердце ноет от этого всего, не знаю почему. Я сама даже иногда удивляюсь», — рассказала жительница Башкортостана.

Минизахида призналась, что все 40 детей называют ее «мамой». По ее словам, если бы ребята говорили «тетя», в доме бы не возникла семейная атмосфера. Следовать традиции не перестают даже воспитанники, у которых уже появились собственные дети.

«В общей сложности у нас сейчас 15 детей дома. Есть выпускники, которые приезжают каждую неделю. Я выпустила 26 детей, они приезжают каждую неделю. Вот сегодня приехали и показали, кто умеет вязать, кто может танцевать. Показывают маленьким», — похвасталась женщина.

У семьи Шичиных самый большой дом в деревне. Мальчики и девочки живут в отдельных комнатах. Самодельные кровати парни делают вместе с приемным отцом. Самое просторное помещение — гостиная, которая по совместительству является актовым залом, где дети устраивают представления.

«Я жила в другой семье. Мне там не понравилось. Позвонила мама и говорит: «Хочешь к нам в семью приехать?». Я такая: «Да». Когда приехала, мне здесь понравилось. Я маме говорю: «Я хочу остаться». И осталась. Здесь мне очень нравится», — рассказывает одна из девочек, Вероника.

Каждый год в дом Шичиных съезжаются все без исключения воспитанники на семейный праздник. Так удается поддерживать связь старшего поколения с младшим.

Минизахида призналась, что каждый день готовит еду для своей большой семьи. На каждый прием пищи ей сейчас нужно сделать 17 порций.

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Все новости / Общество / Семья из Республики Башкортостан воспитала более 40 детей
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