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Нью-Йорк выводит полицию на борьбу с преступностью и бездомными в метро

  /   Обновлено: 07 января 2022 10:57
Весь мир
Нью-Йорк выводит полицию на борьбу с преступностью и бездомными в метро
pixabay.com  / 

Нью-Йорк, 7 января. Власти Нью-Йорка увеличат число полицейских в метро. Об этом заявили мэр Эрик Адамс и губернатор штата Кэти Хочул, сообщил телеканал Fox News.

Адамс и Хочул объявили об увеличении числа полицейских на совместной пресс-конференции и надеются таким образом снизить количество преступлений и бездомных в поездах и на станциях по всему городу.

«Вездесущность — это ключевой момент. Люди чувствуют, что система небезопасна, потому что они не видят своих офицеров», — сказал мэр.

Новый комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл также отметил, что они надеются выстроить более тесное взаимодействие между полицейскими и жителями.

«Мы будем разговаривать с ними. Говорить: "Доброе утро", спрашивать: "Как дела, как прошел день?" и на самом деле слушать и реагировать», — сказал Сьюэлл.

По данным полиции Нью-Йорка, в 2021 году наблюдался рост по каждой категории тяжких преступлений. Общее число убийств, изнасилований, грабежей, краж в особо крупном размере и т.д. превысило 100 тыс., случаев. В 2021 году полиция зарегистрировала 1,5 тыс. случаев насилия с применением огнестрельного оружия с 1,8 тыс. жертвами, что на 103% больше, чем в 2019 году.

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метро нью-йорк преступность
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