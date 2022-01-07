Депутат Госдумы Бессараб назвала условия для роста пенсий в России

Москва, 7 января. Пенсии в России вырастут, если в стране будет увеличиваться размер зарплаты. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что пенсия — это компенсация утраченного заработка.

«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы напомнила, что в России в любом случае будут расти выплаты неработающим пенсионерам. К 2024 году средний размер пенсий в стране должен увеличиться до 20 тысяч рублей.

«Уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысяч рублей. Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае на процент инфляции она будет подниматься», — сказала Бессараб.

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы в апреле и октябре. У некоторых категорий пенсионеров, таких, как члены летных экипажей и шахтеров, размеры выплат индексируются каждый квартал.

Существует два варианта увеличить свою пенсию, не делая при этом собственных накоплений, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Для этого нужно выйти на пенсию позже положенного срока или монетизировать льготы.