Парламент Киргизии согласовал отправку военных в Казахстан

Бишкек, 7 января. Киргизия направит своих силовиков в Казахстан в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом свидетельствует решение киргизского парламента.

До этого генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым по ситуации в Казахстане на фоне протестов.

Вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев ранее заявил, что Бишкек намерен отправить в Казахстан 150 правоохранителей в рамках миссии ОДКБ. Плюс ко всему в республику будут отправлены 19 единиц техники. Для утверждения этого решения требовались голоса 60 депутатов парламента.