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Политолог Мухин рассказал о вариантах развития ситуации в Казахстане
Политика
Политолог Мухин рассказал о вариантах развития ситуации в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Политолог Алексей Мухин уверен, что власти Казахстана взяли под контроль ситуацию в стране, и сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов.

В беседе с ФАН Мухин исключил негативный сценарий развития ситуации в Казахстане, так как власти оперативно начали восстанавливать конституционный порядок в республике.

«Сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов, которые продолжают сопротивляться. Идет антитеррористическая операция. Ситуация может меняться в зависимости от внешних факторов, но, судя по тому, что происходит в стране сейчас, она значительно взята под контроль властями», ― заключил собеседник ФАН.

Политолог Мухин о массовых беспорядках в Казахстане: «Идет антитеррористическая операция»
Global Look Press / t.me/shot_shot

Тем временем прокуратура Казахстана ранее завела уголовные дела из-за массовых беспорядков. Начато досудебное расследование актов терроризма в республике.

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Все новости / Политика / Политолог Мухин рассказал о вариантах развития ситуации в Казахстане
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