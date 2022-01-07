Политолог Мухин рассказал о вариантах развития ситуации в Казахстане

Политолог Алексей Мухин уверен, что власти Казахстана взяли под контроль ситуацию в стране, и сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов.

В беседе с ФАН Мухин исключил негативный сценарий развития ситуации в Казахстане, так как власти оперативно начали восстанавливать конституционный порядок в республике.

«Сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов, которые продолжают сопротивляться. Идет антитеррористическая операция. Ситуация может меняться в зависимости от внешних факторов, но, судя по тому, что происходит в стране сейчас, она значительно взята под контроль властями», ― заключил собеседник ФАН.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Тем временем прокуратура Казахстана ранее завела уголовные дела из-за массовых беспорядков. Начато досудебное расследование актов терроризма в республике.