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Брат Кристофера Нолана срежиссирует первый эпизод сериала по игре Fallout

Общество
Брат Кристофера Нолана срежиссирует первый эпизод сериала по игре Fallout
Prt Scr youtube.com  /  Throneful

Лос-Анджелес, 7 января. Съемки сериала по культовой игре Fallout должны стартовать в 2022 году. Режиссером пилотного эпизода выступит брат Кристофера Нолана Джонатан Нолан.

Производством проекта займется компания Kilter Films, которую основали Лиза Джой и Джонатан Нолан, создавшие сериал «Мир Дикого Запада», передает Deadline. В качестве шоураннеров выступают Женева Робертсон-Дуорет, написавшая сценарии к фильмам «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт», а также Грэхэм Вагнер, продюсировавший сериалы «Офис» и «Кремниевая долина». Кроме того, к сериалу причастна Amazon Studios.

Сюжет серии игр Fallout развивается в постапокалиптичном мире на территории США. Локации отсылают к культуре 1940–1950 годов.

Ранее в Сети опубликовали второй трейлер экранизации игры Uncharted. В ролике можно увидеть Тома Холланда, который сыграл Нейтана Дрейка.

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сериал нолан fallout
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