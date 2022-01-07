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Зонд «Тяньвэнь-1» из Китая передал на Землю селфи на фоне Марса

Наука
Зонд «Тяньвэнь-1» из Китая передал на Землю селфи на фоне Марса
Global Look Press  /  Xinhua

Пекин, 7 января. Аппарат «Тяньвэнь-1» передал несколько фотографий Марса. Снимки представило Китайское национальное космическое агентство в первый день нового года.

Снимки из космоса стали доступны благодаря развернутой камере межпланетной станции. На фотографиях отражен зонд «Тяньвэнь-1», который пролетает над северной полярной шапкой Марса.

В настоящий момент станция удалена от Земли на расстоянии 350 млн километров. На орбите Красной планеты зонд расположен с февраля 2021 года. На представленных фотографиях можно разглядеть внешний облик и оборудование аппарата, а на заднем фоне сам Марс. Видны антена, солнечная батарея «Тьньвэня-1» и его золотистый корпус.

Зонд «Тяньвэнь-1» из Китая передал на Землю селфи на фоне Марса
Global Look Press / Xinhua

На Марсе может существовать жизнь, но не на поверхности, а глубоко под ней. Многие ученые поддерживают версию, что раньше на Марсе существовали океаны, но они испарились примерно 3,5 млрд лет назад.

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