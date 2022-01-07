Эксперты назвали десять городов России с потенциалом инвестиций в недвижимость

Москва, 7 января. Инвестиции в недвижимость по-прежнему будут выгодными в 2022 году, однако при покупке квартир следует обращать внимание на транспортную доступность и развитость инфраструктуры. Эксперты рассказали РБК, в каких городах выгодно приобретать жилье.

Аналитики советуют покупать квартиры в городах, где развит рынок жилья, ведется активное строительство, имеется постоянный спрос на недвижимость. Желательно, чтобы город был привлекательным для туристов. Руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев считает, что помимо Москвы и Петербурга жилье стоит покупать на юге России.

Вложения в недвижимость в Калининграде также будут выгодными — регион является одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма. В Калининградской области действует зона свободной торговли и налоговые льготы. В 2021 году стоимость жилья там выросла на 40%. Цена 1 кв. м. жилья относительно невысокая — в среднем 100 тыс. рублей.

«Калининград сохранит свою инвестиционную привлекательность и в следующем году. Факторы роста сохранятся: близость к Европе, мягкий климат и море, быстрое развитие региона», — отметил генеральный директор офиса «Миэль в Калининграде» Вячеслав Смирнов.

Покупка недвижимости в Самаре привлекает внимание доступностью цен на новостройки (1 кв. м. 77 тыс. рублей). Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов отметил, что стоимость жилья в Самаре ниже, чем в других городах-миллионниках.

Эксперты советуют покупать недвижимость в Екатеринбурге, поскольку это крупный промышленный и логистический центр. В городе много мигрантов и студентов, поэтому там всегда большой спрос на аренду жилья. Стоимость 1 кв. м. жилья на первичном рынке — 100 тыс. рублей.

Тюмень является перспективным городом для инвестиций в недвижимость, поскольку скоро станет городом-миллионником. Стоимость жилья там постоянно растет из-за постоянного притока мигрантов с севера.

Аналитики советуют покупать жилье в Туапсе, Геленджике и Новороссийске — цены там не настолько сильно выросли, как в Сочи. Города привлекательны для туристов. Стоимость 1 кв. м. новостройках Туапсе составляет 200-250 тыс. рублей (в Сочи — 300 тыс. рублей). Квадрат вторичного жилья в Геленджике стоит 197,8 тыс. рублей, в Новороссийске — 119 тыс. рублей, в Туапсе — 99,4 тыс. рублей.

Правительство России разработало дорожную карту по привлечению инвестиций в Крым. Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил этот документ. В ближайшие годы запланирован ряд мероприятий, включая нормативное регулирование с целью комплексного развития территории. Также предусмотрены меры поддержки местных туристических объектов.