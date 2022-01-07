Вашингтон отреагировал на ввод миротворцев в Казахстан

Вашингтон, 7 января. У США есть сомнения насчет легитимности ввода в страну контингента ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

«Мы внимательно следим за сообщениями о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса и о том, было ли это приглашение законным. На данный момент мы не знаем», — отметила Псаки.

Также представитель Белого дома пообещала, что Вашингтон будет пристально следить за соблюдением прав человека в Казахстане и «другими действиями, которые могут привести к захвату государственных институтов».

При этом, по ее словам, ситуация в Казахстане не повлияет на запланированные переговоры между Россией и США по вопросам стратегической безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Псаки, отметила, что в подобной реакции нет ничего удивительного.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», ­— отметила Захарова.

Вечером 6 января Министерство обороны России сообщило о прибытии в Казахстан первых подразделений основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. В его состав вошли военнослужащие 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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