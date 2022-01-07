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МакSим прокомментировала слухи о своем расставании с бойфрендом

  /   Обновлено: 07 января 2022 10:20
Шоу-бизнес
МакSим прокомментировала слухи о своем расставании с бойфрендом
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 7 января. Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, в новогоднюю ночь смутила пользователей Instagram постом о расставании. После шумихи в Сети она решила расставить все точки над «i».

Максимова в посте в соцсетях попрощалась с некой «кошкой». Артистка заявила, что все было красиво, но она все равно «сходит с этой карусели». Поклонники предположили — речь идет о расставании МакSим с таинственным бойфрендом, поэтому засыпали ее вопросами. Певица не стала ходить вокруг да около и прокомментировала эти слухи.

«Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста. Спешу заверить, что к ранее известным в интернете или обсуждаемым в прессе именам он никакого отношения не имеет. То, что происходит вокруг моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может!» — написала она.

МакSим тщательно охраняет свою личную жизнь от журналистов. Даже в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» она не стала называть имя возлюбленного. Исполнительница скрывает любимого мужчину, поскольку огласка может помешать его бизнесу.

При этом МакSим не собирается за него замуж — штамп в паспорте для нее не важен. Ранее в Сети появилась информация о беременности МакSим. Однако друзья артистки развеяли эти слухи, назвав их смешными.

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Все новости / Шоу-бизнес / МакSим прокомментировала слухи о своем расставании с бойфрендом
роман певица макsим
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