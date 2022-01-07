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Генсек ОДКБ Зась провел переговоры с президентом Киргизии по ситуации в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 10:20
Политика
Генсек ОДКБ Зась провел переговоры с президентом Киргизии по ситуации в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 7 января. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась по телефону поговорил с киргизским президентом Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в рамках переговоров стороны обсудили ситуацию в Казахстане. Станислав Зась проинформировал президента Киргизии о ходе выполнения решения ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в республике.

«Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившаяся после начала ввода коллективных миротворческих сил ОДКБ», — сказал Зайнетдинов.

Как стало известно ранее, страны ОДКБ направили миротворцев в охваченный протестами Казахстан. Силовики будут оказывать содействие местным правоохранителям.

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Казахстан киргизия одкб жапаров
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