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Премию «Золотой глобус» проведут без трансляции в прямом эфире

Общество
Премию «Золотой глобус» проведут без трансляции в прямом эфире
wikipedia.org  /  Mavelus / CC4

Лос-Анджелес, 7 января. Церемонию объявления победителей премии «Золотой глобус» 2022 года не будут транслировать в прямом эфире. Мероприятие, которое состоится 9 января, пройдет практически без гостей.

Руководство Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), приняло решение не приглашать на церемонию номинантов, представителей СМИ и почетных гостей. Об этом сообщил изданию Deadline представитель HFPA. От онлайн-трансляции тоже было решено отказаться.

«В этом году мероприятие будет носить частный характер и не будет транслироваться в прямом эфире», — отметил представитель ассоциации.

Сведения о победителях будут публиковать в режиме реального времени на сайте «Золотого глобуса» и в соцсетях. Полный список появится после окончания полуторачасовой церемонии.

Присутствовать на мероприятии будут только некоторые члены HFPA и избранные получатели грантов ассоциации. При этом все они должны быть привиты от коронавируса и обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее Академия звукозаписи США перенесла церемонию вручения премии «Грэмми» на неопределенный срок. Это решение было принято из-за распространения коронавируса.

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