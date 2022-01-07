Госсекретарь США Блинкен назвал угрозой ядерную программу КНДР

Вашингтон, 7 января. Власти КНДР реализуют ракетную и ядерную программы, которые являются постоянной угрозой. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление прозвучало в ходе американо-японских переговоров в формате «два плюс два». В них принимают участие руководители внешнеполитических и военных ведомств Соединенных Штатов и Японии.

«Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск», — указал Блинкен.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты в среду, 5 января. Сообщается, что она пролетела 700 километров и точно попала в цель. В связи с испытаниями Япония выразила протест.